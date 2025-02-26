В Минобороны сообщили о новой атаке на Краснодарский край

Минобороны: Над территорией Краснодарского края сбили еще два украинских БПЛА

Над территорией Краснодарского края сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). О новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена в среду, 26 февраля, около 7:20 по московскому времени с помощью двух беспилотников.

В министерстве пояснили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА. О пострадавших или разрушениях в военном ведомстве данных не представили.

Ранее сообщалось, что за ночь ВСУ выпустили по России 128 беспилотников. Больше всего дронов — 83 — перехватили над Краснодарским краем.