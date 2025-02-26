Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:13, 26 февраля 2025Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

В сети появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны световые вспышки в небе, которые сопровождаются звуками, похожими на взрывы или на стрельбу. Видеозапись, появившаяся в сети, снята из окна дома.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 26 февраля, жители Анапы и Туапсе сообщили о звуках взрывов в районе двух часов ночи. В результате в оказались повреждены три дома, в одном из которых начался пожар. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, повреждения зафиксировали в Туапсе, Темрюкском районе и в селе Джигинка под Анапой.

До этого массированной атаке беспилотников Кубань подвергалась 18 февраля. Тогда в Славянском и Северском районах Краснодарского края после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказался поврежден 51 дом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина за ночь пыталась ударить по России с помощью 128 беспилотников

      Названы главные ошибки в тренировках после 40 лет

      Командиры ВСУ приказали отрезать конечности ликвидированным под Курском украинским военным

      Россиянка описала морской тур на Мальдивах фразой «очень пожалели»

      Защита осужденного в России новозеландского наемника ВСУ обжаловала приговор

      Популярная певица увеличила грудь ради мужа-изменника и пожалела об этом

      Беженец рассказал об отправке оружия ВСУ по почте

      Российские военные начали бои за два села у Купянска

      Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации ТЦК пожилых и больных людей

      Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше