В сети появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны световые вспышки в небе, которые сопровождаются звуками, похожими на взрывы или на стрельбу. Видеозапись, появившаяся в сети, снята из окна дома.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 26 февраля, жители Анапы и Туапсе сообщили о звуках взрывов в районе двух часов ночи. В результате в оказались повреждены три дома, в одном из которых начался пожар. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, повреждения зафиксировали в Туапсе, Темрюкском районе и в селе Джигинка под Анапой.

До этого массированной атаке беспилотников Кубань подвергалась 18 февраля. Тогда в Славянском и Северском районах Краснодарского края после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказался поврежден 51 дом.