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04:04, 26 февраля 2025Россия

Еще в одном российском городе прозвучали взрывы

Shot: В Туапсе прогремела серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В курортном городе Туапсе Краснодарского края прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что они начались более двух часов назад и слышны до сих пор. Местные жители рассказали о восьми-десяти громких звуках, прозвучавших в городе, а также о ярких вспышках в небе над Черным морем.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее стало известно о взрывах в Анапе. По словам местных жителей, было слышно от 5 до 10 громких звуков в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над городом.

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