Еще в одном российском городе прозвучали взрывы

Shot: В Туапсе прогремела серия взрывов

В курортном городе Туапсе Краснодарского края прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что они начались более двух часов назад и слышны до сих пор. Местные жители рассказали о восьми-десяти громких звуках, прозвучавших в городе, а также о ярких вспышках в небе над Черным морем.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее стало известно о взрывах в Анапе. По словам местных жителей, было слышно от 5 до 10 громких звуков в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над городом.