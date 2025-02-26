В российском городе раздались взрывы

Shot: В Анапе раздались по меньшей мере пять взрывов

По меньшей мере пять взрывов раздались в Анапе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно предварительной информации, над российским городом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По словам местных жителей, было слышно от 5 до 10 громких звуков в районе поселков Виноградный, Витязево и непосредственно над Анапой.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону России десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).