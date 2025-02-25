В России сообщили о массированном налете дронов ВСУ

Рогов: ВСУ запустили в сторону Краснодарского края десятки БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили в сторону России десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его сведениям, в массированном налете задействованы более 40 дронов. БПЛА движутся на низких высотах в направлении Краснодарского края или Крымского моста над Черным и Азовским морями.

Утром 25 декабря Минобороны России сообщило, что ВСУ выпустили по трем регионам России 19 беспилотников. Больше всего беспилотников — 16 — средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить над Брянской областью. Еще два дрона перехватили над Курской областью, один — над Калужской.