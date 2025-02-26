Опубликованы кадры последствий атаки 83 беспилотников ВСУ на Краснодарский край

Появились кадры последствий атаки ВСУ на Темрюкский район Краснодарского края

В сети появились кадры последствий массированной атаки 83 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Видеозапись публикует Telegram-канал Kub Mash.

Кадры, как утверждаются, сняты в Темрюкском районе Кубани в поселке Стрелка. На них видно, что вокруг частного дома разбросаны обломки, сильно посечен фасад постройки и выбиты окна.

Ранее в сети появилось видео момента уничтожения беспилотника над Туапсе. Также были опубликованы кадры обстановки в атакованном ВСУ Краснодарском крае.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 26 февраля, жители Анапы и Туапсе сообщили о звуках взрывов в районе двух часов ночи. В результате оказались повреждены три дома, в одном из которых начался пожар. Как рассказал губернатор Вениамин Кондратьев, повреждения зафиксировали в Туапсе, Темрюкском районе и в селе Джигинка под Анапой.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем сбили 83 беспилотника, утром сообщалось о перехвате еще двух летательных аппаратов.