Момент уничтожения беспилотника над российским городом попал на видео

Момент уничтожения беспилотника над Туапсе попал на видео

Момент уничтожения беспилотника в небе над Туапсе попал на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На записи видно яркую вспышку, которой предшествовал гул в небе, похожий на работу двигателей беспилотников. Затем слышен звук взрыва.

В ночь на 26 февраля украинские войска попытались нанести массированный удар беспилотниками по России. Минобороны отчиталось о почти 130 перехваченных дронах. Их цели находились в том числе на юге России.

В Туапсе после атаки отменили обязательное посещение детских садов и школ. «Сегодня, в связи с атакой вражеских дронов, посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей», — сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.