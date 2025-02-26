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08:38, 26 февраля 2025Россия

Момент уничтожения беспилотника над российским городом попал на видео

Момент уничтожения беспилотника над Туапсе попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Момент уничтожения беспилотника в небе над Туапсе попал на видео. Снятые очевидцем кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На записи видно яркую вспышку, которой предшествовал гул в небе, похожий на работу двигателей беспилотников. Затем слышен звук взрыва.

В ночь на 26 февраля украинские войска попытались нанести массированный удар беспилотниками по России. Минобороны отчиталось о почти 130 перехваченных дронах. Их цели находились в том числе на юге России.

В Туапсе после атаки отменили обязательное посещение детских садов и школ. «Сегодня, в связи с атакой вражеских дронов, посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей», — сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

ЖЗЛ
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