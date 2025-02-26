В Туапсе отменили обязательное посещение детсадов и школ после атаки ВСУ

В Туапсе отменили обязательное посещение школ и детсадов после атаки ВСУ

В среду, 26 февраля, отменяется обязательное посещение детских садов и школ в Туапсе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в Telegram-канале.

«Сегодня, в связи с атакой вражеских дронов, посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей», — сообщил чиновник, подчеркнув, что все образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Ранее в сети появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края. На них видны световые вспышки в небе, которые сопровождаются звуками, похожими на взрывы или на стрельбу. Видеозапись, появившаяся в сети, снята из окна дома.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на среду, 26 февраля, жители Анапы и Туапсе сообщили о звуках взрывов в районе двух часов ночи. В результате оказались повреждены три дома, в одном из которых начался пожар. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, повреждения зафиксировали в Туапсе, Темрюкском районе и в селе Джигинка под Анапой.