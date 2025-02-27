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22:10, 27 февраля 2025Россия

Система ПВО сбила восемь беспилотников ВСУ над российскими регионами

Минобороны РФ: ПВО уничтожила восемь дронов ВСУ над Крымом и Брянской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Robert Michael / Global Look Press

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила восемь украинских дронов над Крымом и Брянской областью. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, в четверг, 27 февраля, в период с 19:15 до 21:40 по московскому времени, российские войска сбили несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

«Шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — над территорией Республики Крым и два беспилотника — над территорией Брянской области», — добавили в министерстве.

Ранее два украинских дрона уничтожили над Крымом и Черным морем.

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