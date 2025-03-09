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20:24, 9 марта 2025Россия

Министерство обороны России сообщило об освобождении еще трех сел в Курской области

ВС России освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные освободили в Курской области еще три населенных пункта, среди которых Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Ранее 9 марта в военном ведомстве сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области. Вместе с тем в Министерстве обороны добавили, что российские военные взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.

Также 9 марта сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в Донецкой народной республике.

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