Российские военные освободили в Курской области еще три населенных пункта, среди которых Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
Ранее 9 марта в военном ведомстве сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области. Вместе с тем в Министерстве обороны добавили, что российские военные взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.
Также 9 марта сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в Донецкой народной республике.