Министерство обороны России сообщило об освобождении еще трех сел в Курской области

ВС России освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

Российские военные освободили в Курской области еще три населенных пункта, среди которых Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Ранее 9 марта в военном ведомстве сообщили об освобождении села Лебедевка в Курской области. Вместе с тем в Министерстве обороны добавили, что российские военные взяли под контроль хутор Новенькое в Сумской области.

Также 9 марта сообщалось, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Константинополь в Донецкой народной республике.