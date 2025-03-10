Российские бойцы раскрыли подробности прорыва в Суджу через газопровод

«Лента.ру»: Бойцы РФ раскрыли детали прорыва в Суджу через подземный газопровод

Более 800 российских военных и добровольцев вошли в Суджу Курской области, пробравшись в город через пустую трубу газопровода. Подробности проникновения в город «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК).

В операции по прорыву в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовой бригады «Восток», которые подчиняются непосредственно командованию ДШК. Помимо этого, в ней были задействованы подразделения 30-го полка 11-й воздушно-десантной бригады и группа Аида из спецназа «Ахмат».

Бойцы преодолели путь в 11-12 километров по газопроводу большого диаметра и вышли на поверхность в районе промзоны Суджи. Как указали представители корпуса, 9 марта российским войскам удалось полностью освободить промзону и завязать бои в частном секторе.

Ранее российский журналист Анастасия Кашеварова сообщила, что штурмовики Вооруженных сил (ВС) РФ, прорвавшиеся в Суджу Курской области по трубопроводу, почти неделю жили в газовой трубе.