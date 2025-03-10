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07:31, 10 марта 2025Россия

Озвучены возможные планы ВСУ по налаживанию снабжения гарнизона в Судже

ВСУ хотят наладить снабжение гарнизона в Судже через лесной массив у Куриловки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), судя по всему, планируют наладить снабжение группировки в Судже через лесной массив в районе населенного пункта Куриловка. Такие планы противника озвучил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

По его информации, в лес у Куриловки ВСУ уже перебросили бойцов из формирования «Айдар» (батальон признан в России террористической организацией и запрещен) , чтобы начать налаживание снабжения суджанской группировки. Сейчас в районе населенного пункта идут бои, о контроле России над ним не сообщалось.

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«Наши морпехи уже уничтожили несколько групп этого подразделения укрофашистов, продвинувшись еще на несколько километров», — говорится в сообщении.

Снабжение гарнизона ВСУ в Судже перестало быть возможным после начала российскими военными операции по штурму города, которой предшествовало масштабное наступление на близлежащие населенные пункты. Так, армия России вернула контроль над восемью поселками в Курской области. В Суджу она проникла по газовой трубе, по которой подавался газ в Европу. Штурмовикам, которые прошли по трубам более 10 километров, удалось вклиниться в позиции противника в окрестностях города, что стало для ВСУ неожиданностью.

ЖЗЛ
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