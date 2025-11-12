Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:04, 12 ноября 2025Бывший СССР

В Кремле озвучили один из грехов Киева

Песков: Одним из грехов Киева является коррупция
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Одним из грехов Киева является коррупция. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У киевского режима много грехов, и коррупция — один из них, она жрет Украину изнутри», — приводит агенство слова пресс-секретаря российского президента.

Ранее на судебном процессе по делу предпринимателя, которого также называют «кошельком» украинского лидера, Тимура Миндич стало фигурировать имя президента Украины Владимира Зеленского. Он появлялся на пленках о коррупции в энергетической сфере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Россиянка развела карпов назло коммунальщикам

    Экс-замгубернатора российского региона отказался признавать вину

    В ВСУ снова заявили об отступлении в Запорожской области

    В Кремле обвинили Киев в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум

    На Украине захотели заблокировать Telegram-каналы из-за коррупционного скандала

    Москвичей предупредили о гололедице

    Назван самый продающий формат контента

    «Калашников» покажет МРС «Корсета плюс» в Дубае

    Расправившийся с сотрудницей директор российского магазина арестован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости