В Кремле озвучили один из грехов Киева

Песков: Одним из грехов Киева является коррупция

Одним из грехов Киева является коррупция. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У киевского режима много грехов, и коррупция — один из них, она жрет Украину изнутри», — приводит агенство слова пресс-секретаря российского президента.

Ранее на судебном процессе по делу предпринимателя, которого также называют «кошельком» украинского лидера, Тимура Миндич стало фигурировать имя президента Украины Владимира Зеленского. Он появлялся на пленках о коррупции в энергетической сфере.