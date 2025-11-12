Стало известно о причастности Зеленского к коррупционному скандалу на Украине

Зеленский появлялся на пленках по делу Миндича о коррупции в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский появлялся на пленках по делу предпринимателя, которого также называют «кошельком» украинского лидера, Тимура Миндича о коррупции в энергетической сфере. Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попавший в руки следствия диалог состоялся 14 июля, за 8 дней до принятия скандального законопроекта о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Первое появление Зеленского на "пленках Миндича", которое подтверждает контакт президента с бизнесменом по вопросам энергетики. (...) прокурор САП сообщил, что президент звонил министру [энергетики Герману] Галущенко после того, как Миндич отправил Зеленскому сообщение», — сообщили журналисты.

Отмечается, что Миндич сказал Зеленскому, что Галущенко хочет пообщаться с ним. На вопрос экс-министра о том, что ему обсуждать с президентом, предприниматель сказал, что он должен сказать Зеленскому, что готов сделать все, что скажет глава государства, так как не хочет «идти в дворники».