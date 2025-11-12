Мир
16:58, 12 ноября 2025Мир

Французская партия потребовала отменить помощь Украине из-за коррупции

Глава «Патриотов» Филиппо: Франция должна перестать помогать Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Париж должен перестать оказывать Киеву финансовую помощь. С таким требованием на своей странице в соцсети Х выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Хватит! Больше ни единого евро Украине!», — призвал политик.

Филиппо посоветовал властям Франции обратить внимание, как и на что расходуются выделенные Украине средства. «В то время, как у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, полюбуйтесь, куда уходят средства», — отметил он.

Ранее Филиппо предложил немедленно возобновить «конструктивный и спокойный диалог» между Францией и Россией.

