Глава «Патриотов» Филиппо: Франция должна перестать помогать Украине

Париж должен перестать оказывать Киеву финансовую помощь. С таким требованием на своей странице в соцсети Х выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Хватит! Больше ни единого евро Украине!», — призвал политик.

Филиппо посоветовал властям Франции обратить внимание, как и на что расходуются выделенные Украине средства. «В то время, как у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, полюбуйтесь, куда уходят средства», — отметил он.

Ранее Филиппо предложил немедленно возобновить «конструктивный и спокойный диалог» между Францией и Россией.