Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 9 ноября 2025Мир

На Западе жестко высказались о помощи Украине

Филиппо: Европе следует перестать вооружать Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

Европейскому союзу (ЕС) следует перестать вооружать Украину и восстановить отношения с Россией. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог между Францией и Россией как можно быстрее!» — призвал политик.

Ранее Филиппо призвал прекратить финансировать Украину в ущерб Франции. По его словам, Париж делает это себе в убыток, не имея средств на покупку лекарств и продуктов первой необходимости.

Также Филиппо критиковал план Европейской комиссии (ЕК) по покрытию дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга Европейского союза (ЕС) и грантов государств-членов объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разрешите доложиться». Потерявший обе ноги боец обратился к Путину. Два года назад президента просили повлиять на него

    Россиян предупредили о неочевидном предвестнике серьезных проблем со здоровьем

    Лавров назвал преимущество российского оружия перед западным

    В Кремле указали на непроведение Россией и Китаем ядерных испытаний

    Россияне подсели на снотворное

    В России миллионерами стали сразу 14 человек

    Украинцы подрались на концерте Лободы

    На Западе жестко раскритиковали Каллас за ее слова о роли СССР во Второй мировой войне

    Правительство расширило полномочия Роскомнадзора

    НАТО заинтересовалась близкой к Порошенко бригадой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости