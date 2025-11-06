Во Франции выступили с жестким требованием по Украине

Политик Филиппо призвал прекратить финансировать Украину в ущерб Франции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить финансировать Украину в ущерб Франции. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Франция выплатила 360 миллионов евро! В то время как мы сокращаем компенсации за лекарства, облагаем налогом талоны на питание и так далее "из-за отсутствия денег", как нам говорят... Хватит! Ни одного евро, никакого оружия для Украины! Мир, сейчас же!» — написал политик.

Ранее Европейский союз предоставил Украине финансовую помощь в размере 1,8 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility — инструмента, позволяющего европейскому объединению предоставить Киеву кредит на 50 миллиардов евро до 2027 года. Подавляющая часть денежных средств кредита должна будет пойти на укрепление макрофинансовой стабильности страны.