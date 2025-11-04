Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 4 ноября 2025Экономика

Евросоюз выделил Украине очередной транш на сотни миллионов евро

Евросоюз предоставил Украине транш на €1,8 млрд для укрепления ее госуправления
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Boreiko / Shutterstock / Fotodom  

Власти Евросоюза (ЕС) предоставили Украине финансовую помощь в размере 1,8 миллиарда евро в рамках инструмента Ukraine Facility. Об очередном транше на сотни миллионов евро сообщается на сайте Совета ЕС.

Денежные средства направили для поддержания государственного управления на Украине и укрепления макрофинансовой стабильности. Власти ЕС отметили прогресс в вопросе выполнения взятых Киевом обязательства по усилению евроинтеграции. «Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша», — констатировали в Совете ЕС.

Материалы по теме:
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025

Ukraine Facility представляет собой инструмент, позволяющий ЕС предоставить Украине кредит на 50 миллиардов евро до 2027 года. Подавляющая часть денежных средств должна будет пойти на укрепление макрофинансовой стабильности страны. С учетом вышеуказанного транша суммарная финансовая помощь европейских стран Украине с начала боевых действий достигла 180 миллиардов евро. Порядка трети от этой суммы, отмечал еврокомиссар Валдис Домбровскис, пришлась на военную поддержку.

Главным условием предоставления траншей является выполнение Киевом обязательств по борьбе с коррупцией, проведение реформ в системе госуправления. Кроме того, европейские партнеры требуют от властей Украины придерживаться концепции «зеленого» энергоперехода, а также стратегии евроинтеграции и цифровизации. Если власти ЕС заметят несоблюдение обязательств по одному из этих пунктов, транши могут приостановиться. С учетом растущего дефицита бюджета поддержка Европы для Украины становится все более важной. Только в 2026 году, по словам главы Нацбанка республики Андрея Пышного, стране потребуются дополнительно 35 миллиардов долларов внешнего финансирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    В Москве экстренно госпитализировали Николаева

    Евросоюз выделил Украине очередной транш на сотни миллионов евро

    Умер бывший вице-президент США

    Россиянам назвали проверенные методы отсрочить деменцию

    Россияне застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна

    Россиянам пошли навстречу в вопросе оплаты ЖКХ

    Масштабные разрушения на радиозаводе в Киеве сняли на видео

    Еврокомиссию обвинили в диктатуре из-за планов судиться с тремя странами

    Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости