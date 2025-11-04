Евросоюз выделил Украине очередной транш на сотни миллионов евро

Евросоюз предоставил Украине транш на €1,8 млрд для укрепления ее госуправления

Власти Евросоюза (ЕС) предоставили Украине финансовую помощь в размере 1,8 миллиарда евро в рамках инструмента Ukraine Facility. Об очередном транше на сотни миллионов евро сообщается на сайте Совета ЕС.

Денежные средства направили для поддержания государственного управления на Украине и укрепления макрофинансовой стабильности. Власти ЕС отметили прогресс в вопросе выполнения взятых Киевом обязательства по усилению евроинтеграции. «Эта сумма отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша», — констатировали в Совете ЕС.

Ukraine Facility представляет собой инструмент, позволяющий ЕС предоставить Украине кредит на 50 миллиардов евро до 2027 года. Подавляющая часть денежных средств должна будет пойти на укрепление макрофинансовой стабильности страны. С учетом вышеуказанного транша суммарная финансовая помощь европейских стран Украине с начала боевых действий достигла 180 миллиардов евро. Порядка трети от этой суммы, отмечал еврокомиссар Валдис Домбровскис, пришлась на военную поддержку.

Главным условием предоставления траншей является выполнение Киевом обязательств по борьбе с коррупцией, проведение реформ в системе госуправления. Кроме того, европейские партнеры требуют от властей Украины придерживаться концепции «зеленого» энергоперехода, а также стратегии евроинтеграции и цифровизации. Если власти ЕС заметят несоблюдение обязательств по одному из этих пунктов, транши могут приостановиться. С учетом растущего дефицита бюджета поддержка Европы для Украины становится все более важной. Только в 2026 году, по словам главы Нацбанка республики Андрея Пышного, стране потребуются дополнительно 35 миллиардов долларов внешнего финансирования.