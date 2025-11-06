Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 6 ноября 2025Мир

Во Франции сочли безумными планы Еврокомиссии по финансированию Украины

Филиппо назвал безумными планы ЕК по покрытию дефицита финансирования Украины
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал план Европейской комиссии (ЕК) по покрытию дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга Европейского союза (ЕС) и грантов государств-членов объединения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Гранты и "общий долг" по образцу плана COVID на 2020 год. Напоминаю, что этот общий долг перед COVID обошелся нам, французам, в 80 миллиардов» — говорится в публикации.

Политик назвал соответствующие планы ЕК «совершенно безумными».

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и грантов государств-членов объединения.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    У россиянина нашли части самодельного пистолета-пулемета

    Алиев анонсировал перевод армии на стандарты НАТО

    Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости