Во Франции сочли безумными планы Еврокомиссии по финансированию Украины

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал план Европейской комиссии (ЕК) по покрытию дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга Европейского союза (ЕС) и грантов государств-членов объединения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Гранты и "общий долг" по образцу плана COVID на 2020 год. Напоминаю, что этот общий долг перед COVID обошелся нам, французам, в 80 миллиардов» — говорится в публикации.
Политик назвал соответствующие планы ЕК «совершенно безумными».
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и грантов государств-членов объединения.