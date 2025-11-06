Еврокомиссия предусмотрела две альтернативы репарационному кредиту Украине

Euractiv: ЕК рассматривает две альтернативы репарационному кредиту Украине

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает возможность покрытия дефицита финансирования Украины за счет средств, полученных из общего долга ЕС и грантов государств-членов объединения. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

Оба варианта станут дополнением к репарационному кредиту, который предусматривает использование 140 миллиардов евро замороженных российских активов. Альтернативные варианты будут изложены в документе, который в ближайшие недели отправят европейским столицам.

По данным издания, репарационный кредит рассматривается Еврокомиссией как наиболее вероятный вариант поддержки Киева.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер требует обеспечить гарантии компенсации потраченных средств в случае, если Москва вернет себе право на замороженные активы. По его мнению, страна не может согласиться с принятием на себя всех рисков, ведь большая часть заблокированных средств относится к ней.

На этом фоне вопрос о репарационном кредите (предполагается, что средства России разблокируют только после уплаты ей компенсации за разрушения инфраструктуры на Украине) отложен до декабря.