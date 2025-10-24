Бельгия назвала условие для одобрения конфискации российских активов

Де Вевер: Нужно гарантировать РФ немедленную компенсацию замороженных активов

России нужно гарантировать компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который «яростно защищал» отказ своей страны поддержать предложенный Европейским союзом (ЕС) кредит для Украины, сообщает Euractiv.

По его словам, «вероятно, самым важным» условием было то, чтобы государства-члены гарантировали России немедленную компенсацию, если она когда-либо вернет себе законное право собственности на активы, однако это требование «не вызвало бурного энтузиазма за столом переговоров».

Де Вевер призвал другие государства-члены и западных союзников взять на себя обязательство использовать российские активы, находящиеся под их юрисдикцией. «У других стран, если объединить их активы, окажется ровно столько же, сколько у Бельгии. Куда делись все эти деньги? Ничего. Поэтому, я думаю, нужно прекратить перекладывание вины», — сказал он.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС отложили до декабря решение об использовании замороженных российских активов для вооружения Украины. Отмечается, что решение принято из-за позиции Бельгии, которая потребовала гарантий, что ей не придется брать на себя риски, связанные с изъятием средств.