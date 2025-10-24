Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 24 октября 2025Мир

Бельгия назвала условие для одобрения конфискации российских активов

Де Вевер: Нужно гарантировать РФ немедленную компенсацию замороженных активов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

России нужно гарантировать компенсацию, если она вернет себе право на использование замороженных активов. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, который «яростно защищал» отказ своей страны поддержать предложенный Европейским союзом (ЕС) кредит для Украины, сообщает Euractiv.

По его словам, «вероятно, самым важным» условием было то, чтобы государства-члены гарантировали России немедленную компенсацию, если она когда-либо вернет себе законное право собственности на активы, однако это требование «не вызвало бурного энтузиазма за столом переговоров».

Де Вевер призвал другие государства-члены и западных союзников взять на себя обязательство использовать российские активы, находящиеся под их юрисдикцией. «У других стран, если объединить их активы, окажется ровно столько же, сколько у Бельгии. Куда делись все эти деньги? Ничего. Поэтому, я думаю, нужно прекратить перекладывание вины», — сказал он.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС отложили до декабря решение об использовании замороженных российских активов для вооружения Украины. Отмечается, что решение принято из-за позиции Бельгии, которая потребовала гарантий, что ей не придется брать на себя риски, связанные с изъятием средств.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

    Министр экономики Германии сделала заявление по прибытии в Киев

    Лукашенко поразмышлял над альтернативами ООН

    Российскую учительницу нашли с остановившимся сердцем в отеле в день рождения

    Собянин сообщил об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников

    В аэропортах Москвы вновь ввели ограничения на полеты

    Россиянка Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

    Мужчина пережил остановку сердца и оказался в золотом колодце с тремя загадочными фигурами

    Брошенный в автобусе кот обрел нового хозяина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости