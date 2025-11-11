Бывший СССР
14:21, 11 ноября 2025Бывший СССР

Экс-подполковник СБУ увидел след Трампа в коррупционном скандале с «кошельком» Зеленского

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Трамп давит на Зеленского при помощи НАБУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп давит на украинского лидера Владимира Зеленского при помощи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), чтобы тот пошел на уступки в урегулировании конфликта с Россией. Так коррупционный скандал с участием предпринимателя Тимура Миндича, также известного как «кошелек» Зеленского, объяснил экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в эфире телеканала «Россия 24».

«На встрече в Анкоридже Трамп и [президент России] Владимир Владимирович Путин договорились о чем-то, но Трамп не сумел продавить Зеленского пойти на уступки, на какое-то мирное соглашение. И поскольку он не может официально давить на Зеленского, (…) ему пришлось использовать свою ручную антикоррупционную структуру», — рассказал он.

По словам бывшего сотрудника украинской спецслужбы, таким образом Вашингтон всегда может заявить о своей непричастности к происходящему, назвав коррупционный скандал на Украине сугубо внутриполитическим процессом. Он также заявил, что детективы НАБУ обучались у сотрудников американских спецслужб.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук. В Верховной Раде запустили процесс их увольнения.

