В Раде начали процесс увольнения двух министров

Нардеп Железняк сообщил о регистрации постановлений об увольнении двух министров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил о регистрации постановлений об увольнении двух министров из правительства. Об этом парламентарий сообщил в Telegram-канале.

«В парламенте зарегистрированы два моих постановления об увольнении Германа Галущенко и Светланы Гринчук с должностей министра юстиции и министра энергетики», — заявил Железняк.

Ранее Галущенко внесли в базу «Миротворец» (в России сайт заблокирован по решению суда). На сайте указано, что министр причастен к коррупционной схеме в энергетике, о раскрытии которой ранее сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

