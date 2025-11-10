Бывший СССР
Министра юстиции Украины внесли в «Миротворец»

Министра юстиции Украины Галущенко внесли в базу «Миротворец»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министра юстиции и экс-главу Минэнерго Украины Германа Галущенко внесли в базу «Миротворец» (в России сайт заблокирован по решению суда). Об этом свидетельствуют данные портала.

«Мародер. Вор. Член организованной преступной группировки. Кличка: профессор», — говорится в карточке базы данных.

По мнению администраторов сайта, министр причастен к коррупционной схеме в энергетике, о раскрытии которой ранее сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины. По данным ведомства, указанной схемой руководил основатель продюсерского центра «Квартал 95» Тимур Миндич. В прессе бизнесмена называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Миндича также внесли в базу «Миротворец». Администраторы портала обвиняют Миндича в подрыве работы энергетического сектора Украины.

