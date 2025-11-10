Бывший СССР
«Кошелек» Зеленского внесли в «Миротворец»

Называемого «кошельком» Зеленского Тимура Миндича внесли в базу «Миротворец»
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского, внесли в базу «Миротворец» (в России сайт заблокирован по решению суда). Об этом свидетельствуют данные портала.

«Мародер, вор. Член ОПГ. Осознанные действия, направленные на подрыв стабильного функционирования энергетического сектора Украины (…). Использование служебного положения с целью личного финансового обогащения», — говорится в сообщении сайта.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупции в сфере энергетики. Схема была направлена на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

До этого сообщалось, что Миндич покинул Украину накануне обысков НАБУ в его квартире. По информации прессы, бизнесмен бежал в Израиль.

