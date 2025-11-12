В Кремле раскрыли осознание Западом одного факта об Украине

Песков: Запад все больше осознает, что финансовая помощь Киеву разворовывается

Запад все больше осознает масштабы коррупции на Украине и понимает, что финансовая помощь Киеву разворовывается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Эти страны, конечно, все лучше и лучше на самом деле начинают осознавать, что значительная часть денег, которые они забирают у своих налогоплательщиков, разворовываются киевским режимом», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что в Европе и США обратили внимание на коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине. По его словам, теперь проблемы с коррупцией в этом государстве стали совершенно очевидными.

Ранее американское агентство Bloomberg выразило мнение, что Западу не следует поддерживать Украину деньгами, так как в стране процветает коррупция.