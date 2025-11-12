Зеленскому предрекли проблемы с Трампом из-за коррупционного скандала

ABC: У Зеленского появятся проблемы с Трампом из-за коррупционной схемы Миндича

Президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с проблемами в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом из-за обвинений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в адрес бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», в создании коррупционной схемы. О последствиях нового скандала пишет ABC News.

«Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции», — отмечает телеканал.

Авторы материала также предположили, что возможная причастность высокопоставленных министров к этому делу может подорвать «моральный дух украинского общества в разгар боевых действий».

10 ноября НАБУ обвинило Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.