«Еще раз Украина это не переживет». Зеленский провел закрытую встречу со своей партией. Какие «трудные решения» он пообещал?

«УП»: Зеленский заявил о трудных решениях на встрече с депутатами «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «трудные решения» по урегулированию конфликта с Россией на закрытой встрече 16 сентября с представителями своей партии «Слуга народа» («СН») в Верховной Раде страны. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники в украинском парламенте

Ответ Зеленского [на вопрос об окончании конфликта] был, что вот «пока воюем». Но если дела на фронте будут плохие, то придется идти на какие-то трудные решения анонимный депутат Рады от фракции «Слуга народа» в разговоре с изданием «Украинская правда»

Как сообщается, Зеленский провел закрытую встречу с депутатами своей фракции в здании Офиса президента (ОП) Украины на улице Банковой в Киеве. Информацию также подтвердило «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники. Изначально руководство страны планировало провести мероприятие в июле, однако в последний момент отменило его на фоне скандала с попыткой ограничить деятельность антикоррупционных органов.

Зеленский заявил о готовности к выборам

По словам источников «УП», Зеленский заявил о готовности к проведению в стране выборов «хоть завтра», назвав при этом условием остановку вооруженного противостояния. Один из депутатов Рады процитировал следующие слова политика: «У меня много энергии, возраст позволяет».

При этом тема выборов на мероприятии почти не затрагивалась, а по информации «РБК-Украина», изначально Зеленский возмутился обсуждением, задав риторический вопрос «Какие выборы?!»

Политик обвинил Россию и оппозиционные партии в раздувании темы президентских выборов на Украине. Однако власти признали сложности со сроком полномочий не только президента Украины и Рады, но и местных органов власти, так как муниципальные выборы в стране прошли в 2020 году. Также Зеленский пообещал парламенту участие в заключении мирных соглашений с Россией для большей легитимности.

Половина депутатов «Слуги народа» проигнорировала встречу

По информации «УП», значительная часть депутатов «СН» проигнорировала мероприятие из-за попыток офиса Зеленского возложить на них ответственность за законопроект об антикоррупционных органах. Как утверждает «РБК-Украина», многие политики не увидели смысла во встрече и посчитали ее запоздалой. Из-за этого Зеленский был вынужден быстро перейти к вопросам пришедших депутатов.

Только 120-130 депутатов из 200 состоящих сейчас во фракции «Слуги народа» парламентариев посетило встречу на Банковой

Организаторам встречи пришлось просить сидевших на задних рядах депутатов пересесть поближе к Зеленскому. Украинское руководство также поручило лидерам фракции привлечь на следующую встречу в октябре как можно больше парламентариев. Однако собеседники «УП» предположили, что на мероприятие 6-10 октября придет еще меньше депутатов.

Половина мест в зале была вызывающе пуста, и президента такой вызов возмутил. Даже пришлось пожурить депутатов издание «Украинская правда»

Украинские СМИ отмечают недовольство значительной части «слуг народа» действиями Банковой, а также проблемы со сбором голосов за законопроекты. Как утверждается, ряд политиков «СН» и отколовшихся от нее депутатских групп напрямую заявили о готовности пропускать заседания Рады или сложить мандаты.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офис Зеленского начал кулуарную подготовку к выборам

Несмотря на публичное недовольство Зеленского разговорами о выборах, «УП» отмечает кулуарную подготовку Банковой к возможной избирательной кампании. По мнению издания, фактическим началом кампании стала встреча главы ОП Андрея Ермака с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) и послом в Великобритании Валерием Залужным.

У нас такая ситуация, что выборы могут быть, грубо говоря, и через три месяца, и через три года анонимный депутат Рады от фракции «Слуга народа» в разговоре с «РБК-Украина»

Как отмечается, Залужный воздерживается от разговоров от участия в президентской кампании и говорит, что единственные возможные выборы сейчас — это выборы в Государственную Думу России. Однако социологическая служба «Рейтинг» отмечает более высокий рейтинг доверия украинцев к Залужному, чем к Зеленскому, а закрытые данные компании предрекают экс-главкому ВСУ победу во втором туре выборов.

Отчасти атмосфера вокруг Залужного сегодня напоминает [бывшего президента Украины Виктора] Ющенко в 2003 году: мифологизированный образ, огромный кредит народной любви и длинная очередь потенциальных спонсоров издание «Украинская правда»

По мнению «УП», Зеленский сможет переизбраться либо в случае использования эффекта от завершения конфликта с Россией, либо в случае тщательной модерации ОП списка кандидатов. Однако все данные социологических опросов предрекают второй тур голосования, независимо от набора оппонентов.

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве заговорили о создании новой подконтрольной властям партии

Как пишет «УП», возможные выборы в Раду вызывают еще большее обсуждение в ОП и среди депутатов. Ряд депутатов «СН» в разговоре с изданием даже назвали нежелательным повторение абсолютного большинства на выборах 2019 года.

Эксперимент с монобольшинством привел к страшному разбалансированию системы власти. Возможно, в войне это кое в чем и помогло быстрее реагировать. Но еще один раз страна такого может не пережить один из руководителей фракции «Слуги народа» в Раде в разговоре с изданием «Украинская правда»

Также отмечаются опасения Банковой из-за возможного появления партий на основе отдельных воинских подразделений или волонтерских фондов. По данным опросов, на попадание в Раду могут претендовать гипотетические партии «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) и начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как утверждается, ОП уже настоятельно рекомендует организаторам публичных форумов ограничить число спикеров из числа военных, а командование ВСУ отказало ряду офицеров в поездке на конференцию «Ялтинская европейская стратегия».

Отдельную интригу вызывает возможное появление новой партии, которая займет нишу антивоенного или пророссийского электората. Как отмечает «РБК-Украина», оставшиеся депутаты от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» находятся в сложном положении из-за уголовных дел на ряда политиков, а также разлада со «Слугой народа».