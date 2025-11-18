Бывший СССР
В Киеве назвали дату возможного возвращения Умерова

Давитян: Умеров вернется на Украину 20 ноября
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вернется на Украину 20 ноября. Об этом заявила его пресс-секретарь Диана Давитян, передает «Украинская правда».

Она подтвердила, что командировка Умерова запланирована до 19 ноября включительно. 20 ноября секретарь СНБО, по словам Давитян, вернется домой.

17 ноября стало известно, что Умеров отказался возвращаться на Украину. Сообщалось, якобы он лично заявил об этом президенту страны Владимиру Зеленскому.

Информацию о побеге Умерова с Украины также комментировали в украинском Центре противодействия дезинформации. В нем сообщили, что данные не соответствуют действительности.

