В Киеве отреагировали на сведения о побеге Умерова из страны

В Киеве опровергли сведения о том, что Умеров не вернется на Украину

Украинский Центр противодействия дезинформации сообщил, что информация о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров не вернется на Украину, не соответствует действительности. Об этом центр сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что Умеров находится в запланированной официальной командировке в США, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины.



«Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики», — сообщается в публикации.

Ранее издание Clash Report сообщило, что Умеров отказался возвращаться на Украину, о чем предупредил президента.