В Раде заявили о поиске Зеленским замены Ермаку

Нардеп Безуглая: Зеленский ищет замену главе своего офиса Ермаку

Президент Украины Владимир Зеленский ищет замену главе своего офиса Андрею Ермаку. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«В сложной ситуации внутриполитического кризиса и отсутствия задавленных решений президент тестирует новый формат переговоров, взаимодействия и ответственности, активно привлекая [начальника Главного управления разведки Минобороны Украины] Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого недавно был готов уволить в результате неприятия со стороны Ермака, выбрав в конфликте последнего. Это уже хороший сигнал, что Зеленский ищет альтернатив, кто мог бы подхватить за Андреем Борисовичем самые тяжелые треки», — отметила она.

Парламентарий заметила, что, предположительно, «процессы начали происходить и в других областях».

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход в беседе заявила, что в коррупционном деле бизнесмена Тимура Миндича фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. По ее словам, оба присутствуют на записях НАБУ, свидетельствующих о масштабной коррупции в высших органах.