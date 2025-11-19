Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:18, 19 ноября 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявила об участии Зеленского и Ермака в коррупционном скандале

Депутат Скороход: В коррупционном деле Миндича фигурируют и Ермак, и Зеленский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Анна Скороход в беседе с экс-нардепом Игорем Мосийчуком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на его YouTube-канале заявила, что в коррупционном деле Тимура Миндича фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

По ее словам, оба присутствуют на записях НАБУ, свидетельствующих о масштабной коррупции в высших органах. «У нас всюду прошло: Ермака на пленках нет. Голоса Ермака нет, хотя все знают, что он там есть, так же, как есть и президент. Это все понимают», — подчеркнула парламентарий.

Мосийчук добавил, что также владеет информацией, что Зеленский и Ермак фигурируют на записях прослушки, на них есть большой объем компромата. Экс-нардеп выразил мнение, что таким образом окружение президента Украины принуждают к миру.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского», в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры сообщили о массированной атаке Харькова

    Депутат Рады заявила об участии Зеленского и Ермака в коррупционном скандале

    Доктор Мясников передал привет одному российскому городу

    Осужденный насильник пожаловался на депрессию из-за электронного браслета

    Названа неожиданная проблема Запада

    В смартфонах Samsung нашли израильский шпионский софт

    В ряде украинских областей объявили воздушную тревогу

    На Западе перечислили четыре кошмара Зеленского

    Украинский военный передал просьбу о сдаче в плен через мирных жителей

    Россиянам напомнили о повышении пенсии в декабре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости