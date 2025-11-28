Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:17, 28 ноября 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли детали об обыске у главы офиса Зеленского

Нардеп Железняк: К Ермаку пришли с обысками в 5 утра по делу Миндича
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к главе офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку в 5 утра. Об этом в ходе трансляции на YouTube заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«У НАБУ набралось достаточно информации для проведения следственных действий. Обыск у Андрея Ермака начался в 5 утра. (...) Это не бункер, в котором проводятся брифинги, это квартира Ермака, которая находится на территории закрытого правительственного квартала», — заявил парламентарий.

Он отметил, что не может раскрывать, с каким именно делом связаны следственные действия, но намекнул, что речь идет о коррупционном скандале с участием бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что обыски у главы офиса Зеленского связаны с его попыткой захватить неназванный коммерческий объект. По его словам, поводом для обысков также стали попытки Ермака оказать давление на НАБУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны три причины обысков у главы офиса Зеленского

    Названа сложность в спасении пострадавших при обрушении здания в российском городе

    В Госдуме ответили на сообщение о подготовке Европы к войне с Россией

    Российский рэпер оплатил штрафы и долги на сотни тысяч рублей

    Правительство Индии назвало цель визита Путина

    Россиянам назвали главную популярную тему осени

    Россиянам назвали резко подорожавшие направления для отдыха зимой

    Глава МИД Китая посетит Россию

    Диетолог предупредила об указывающем на зависимость от кофе тревожном сигнале

    «Космическая связь» построит четыре новых спутника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости