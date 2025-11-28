В Раде раскрыли детали об обыске у главы офиса Зеленского

Нардеп Железняк: К Ермаку пришли с обысками в 5 утра по делу Миндича

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к главе офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрею Ермаку в 5 утра. Об этом в ходе трансляции на YouTube заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«У НАБУ набралось достаточно информации для проведения следственных действий. Обыск у Андрея Ермака начался в 5 утра. (...) Это не бункер, в котором проводятся брифинги, это квартира Ермака, которая находится на территории закрытого правительственного квартала», — заявил парламентарий.

Он отметил, что не может раскрывать, с каким именно делом связаны следственные действия, но намекнул, что речь идет о коррупционном скандале с участием бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что обыски у главы офиса Зеленского связаны с его попыткой захватить неназванный коммерческий объект. По его словам, поводом для обысков также стали попытки Ермака оказать давление на НАБУ.