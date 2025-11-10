Близкий друг Зеленского покинул Украину перед обысками. Его называют «кошельком» президента и смотрящим за энергетикой страны

Приближенный к Зеленскому бизнесмен Миндич сбежал с Украины перед обысками

Приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич сбежал из страны, перед тем как у него прошли обыски. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Итак, [Тимура] Миндича срочно вывезли из страны как раз перед обысками. И не только его», — написал он.

Миндича называют «кошельком» Зеленского и «смотрящим» от украинского президента за энергетикой страны. Он является совладельцем студии «Квартал 95».

Кроме того, с июля, как пишет украинское издание «Страна», обсуждается информация (официально пока не подтвержденная, но и не опровергнутая) о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках дела об энергокоррупции вело прослушку квартиры Миндича. В том числе, как утверждалось, там были задокументированы и разговоры с участием Зеленского. Издание пишет, что публикация этих записей может положить начало сильнейшему политическому кризису на Украине.

Кроме того, издание сообщает, что накануне обысков у Миндича Украину срочно покинули братья Михаил и Александр Цукерман. Они якобы вели «финансовую часть» у Миндича и фигурируют в деле ФБР. Бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее сообщал, что Миндич находится за границей, в то время как НАБУ ведет расследование его деятельности.

ФБР заподозрило Миндича в отмывании средств

В начале ноября стало известно также, что Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американской спецслужбы ФБР касательно отмывания средств.

Уточняется, что дело может касаться коррупции на Одесском припортовом заводе, неформальный контроль над которым перешел от совладельца студии «Квартал 95» Сергея Шефира к Миндичу. Также соощается, что в 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых в хищении средств из Одесского портового завода. Один из них, Александр Горбуненко, сбежал в США, где получил временную защиту как беженец.

Однако в апреле 2025 года в Соединенных Штатах против него возбудили уголовное дело и задержали. После этого Горбуненко неожиданно отпустили на свободу. Авторы статьи предположили, что это может свидетельствовать о том, что бизнесмен пошел на сотрудничество с американскими следователями.

На Миндиче могли быть завязаны схемы в «Энергоатоме»

Издание «Страна» сообщило, что именно на Миндиче были завязаны схемы в украинской национальной энергетической компании «Энергоатом». В октябре 2024 года был уволен топ-менеджер этой компании Александр Скопич, которого Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на взятке.

В компании добавили, что подозрение Скопичу никоим образом не связано с его работой на госпредприятии, но, учитывая нарушение им требований «Энергоатома» в сфере борьбы с коррупцией, 30 сентября он был уволен с занимаемой должности. В конце сентября 2024 года стало известно о задержании Скопича, занимавшего должность директора по контрольно-ревизионной работе. В СБУ сообщили, что чиновник требовал «откаты» в размере 15 процентов от суммы контракта от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия. Он был задержан с поличным, когда ему передавали 100 тысяч гривен (230 тысяч рублей).

В ноябре 2025 года стало известно, что «Энергоатом» застраховал свое руководство, в том числе на случай ареста. Стоимость соглашения составила более 19 миллионов гривен (свыше 450 тысяч долларов). Согласно выложенным документам, контракт заключен со страховой компанией Colonnade Ukraine на год. Застрахована ответственность главы и членов наблюдательного совета.

Из общей страховой премии 17,37 миллиона гривен (почти 414 тысяч долларов) потрачены на покрытие ответственности членов набсовета, более 1,9 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов) — на покрытие убытков застрахованных лиц, которые подлежат возмещению.

У Миндича нашли бизнес в России

В конце октября 2025 года стало известно, что приближенный к Зеленскому Миндич владеет бизнесом в России, который продолжил работать после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил Ярослав Железняк.

«Это тот уникальный случай, когда "русский след" — не фабрикации ручных силовиков и телеграмм офиса [президента]. Это реальный бизнес друга президента, который мог годами приносить прибыль по обе стороны фронта», — написал он.

По словам депутата, Миндич до декабря 2024 года являлся владельцем одной из компаний по производству лабораторных бриллиантов. При этом сама компания была создана уже после 2014 года.

По данным расследования, украинскому бизнесмену, которого называют «кошельком» Зеленского, принадлежала половина предприятия. Отмечается, что компания уплатила в российский бюджет около полумиллиона долларов налогов за прошлый год. Депутат также выразил надежду, что представленных сведений хватит, чтобы Служба безопасности Украины возбудила дело в отношении предпринимателя.