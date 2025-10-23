У «кошелька» Зеленского нашли бизнес в России

Железняк: Приближенный к Зеленскому бизнесмен Миндич владеет бизнесом в России

Приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич владеет бизнесом в России, который продолжил работать после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Это тот уникальный случай, когда "русский след" — не фабрикации ручных силовиков и телеграмм офиса [президента]. Это реальный бизнес друга президента, который мог годами приносить прибыль по обе стороны фронта», — написал он.

По словам депутата, Миндич до декабря 2024 года являлся владельцем одной из компаний по производству лабораторных бриллиантов. При этом сама компания была создана уже после 2014 года и присоединения Крыма к России.

По данным расследования, украинскому бизнесмену, которого называют «кошельком» Зеленского, принадлежала половина предприятия. Отмечается, что компания уплатила в российский бюджет около полумиллиона долларов налогов за прошлый год.

Депутат также выразил надежду, что представленных сведений хватит, чтобы Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении предпринимателя.

Ранее стало известно, что совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич вернулся на Украину после длительного пребывания за рубежом на фоне продолжающегося расследования дела о коррупции. До этого СБУ задержала по подозрению в госизмене депутата Верховной Рады Федора Христенко, который мог быть одним из ключевых свидетелей по делу о прослушке антикоррупционными органами квартиры Миндича. Считается, что они могли собрать компромат против окружения Зеленского и самого президента Украины.