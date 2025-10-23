Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:01, 23 октября 2025Бывший СССР

У «кошелька» Зеленского нашли бизнес в России

Железняк: Приближенный к Зеленскому бизнесмен Миндич владеет бизнесом в России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич владеет бизнесом в России, который продолжил работать после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Это тот уникальный случай, когда "русский след" — не фабрикации ручных силовиков и телеграмм офиса [президента]. Это реальный бизнес друга президента, который мог годами приносить прибыль по обе стороны фронта», — написал он.

По словам депутата, Миндич до декабря 2024 года являлся владельцем одной из компаний по производству лабораторных бриллиантов. При этом сама компания была создана уже после 2014 года и присоединения Крыма к России.

По данным расследования, украинскому бизнесмену, которого называют «кошельком» Зеленского, принадлежала половина предприятия. Отмечается, что компания уплатила в российский бюджет около полумиллиона долларов налогов за прошлый год.

Депутат также выразил надежду, что представленных сведений хватит, чтобы Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело в отношении предпринимателя.

Ранее стало известно, что совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич вернулся на Украину после длительного пребывания за рубежом на фоне продолжающегося расследования дела о коррупции. До этого СБУ задержала по подозрению в госизмене депутата Верховной Рады Федора Христенко, который мог быть одним из ключевых свидетелей по делу о прослушке антикоррупционными органами квартиры Миндича. Считается, что они могли собрать компромат против окружения Зеленского и самого президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Зеленский назвал условие перемирия

    В МИД КНР оценили слова Трампа о давлении на Путина

    В Москве обезвредили банду подростков-грабителей

    Задержанный ФСБ диверсант рассказал о работе на Украину

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости