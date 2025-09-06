СБУ задержала подозреваемого в государственной измене депутата Верховной Рады

СБУ задержала подозреваемого в госизмене депутата Верховной Рады от партии ОПЗЖ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала депутата Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь» — прим. «Ленты.ру»), подозреваемого в госизмене. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Служба безопасности Украины и офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ"», — сказано в публикации.

Фамилия задержанного не называется, однако, бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщил, что под описание попадает Федор Христенко. По данным ведомства, Христенко якобы работал на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России.

Ему также вменяется в вину влияние на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

Ранее СБУ опубликовала детали дела против подозреваемого в госизмене начальника детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова. По данным следствия, он вел переписку с Христенко, который, по данным следствия, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ.