Следователи из США заинтересовались соратником Зеленского

ФБР могут подозревать помощника Зеленского Миндича в отмывании средств

Один из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американской спецслужбы ФБР касательно отмывания средств. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, дело может касаться коррупции на Одесском припортовом заводе, неформальный контроль за которым перешел от совладельца студии «Квартал 95» Сергея Шефира к Миндичу. Также соощается, что в 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых в хищении средств из Одесского портового завода. Один из них, Александр Горбуненко, сбежал в США, где получил временную защиту как беженец.

Однако в апреле 2025 года в США против него возбудили уголовное дело и задержали. После этого Горбуненко неожиданно отпустили на свободу. Авторы статьи предположили, что это может свидетельствовать о том, что бизнесмен пошел на сотрудничество с американскими следователями.

Ранее у Миндича нашли бизнес в России. Он продолжил работать после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.