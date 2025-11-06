Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:43, 6 ноября 2025Бывший СССР

Следователи из США заинтересовались соратником Зеленского

ФБР могут подозревать помощника Зеленского Миндича в отмывании средств
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergio Flores / Reuters

Один из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования американской спецслужбы ФБР касательно отмывания средств. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, дело может касаться коррупции на Одесском припортовом заводе, неформальный контроль за которым перешел от совладельца студии «Квартал 95» Сергея Шефира к Миндичу. Также соощается, что в 2023 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых в хищении средств из Одесского портового завода. Один из них, Александр Горбуненко, сбежал в США, где получил временную защиту как беженец.

Однако в апреле 2025 года в США против него возбудили уголовное дело и задержали. После этого Горбуненко неожиданно отпустили на свободу. Авторы статьи предположили, что это может свидетельствовать о том, что бизнесмен пошел на сотрудничество с американскими следователями.

Ранее у Миндича нашли бизнес в России. Он продолжил работать после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    Прикуривший от Вечного огня россиянин выслушал приговор

    Россиянам предложили безвизовую альтернативу отдыха в Таиланде и Вьетнаме

    Ученика увезли в больницу после урока химии в российской школе

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

    Россиянам рассказали о причинах блокировки счетов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости