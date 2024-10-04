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13:47, 4 октября 2024Бывший СССР

На Украине уволили топ-менеджера «Энергоатома» из-за взятки

На Украине уволили топ-менеджера «Энергоатома» Скопича из-за взятки

Фото: Reuters

В украинской компании «Энергоатом» уволили топ-менеджера Александра Скопича, которого Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на взятке. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В компании добавили, что подозрение Скопичу никоим образом не связано с его работой в госпредприятии, но, учитывая нарушение им требований «Энергоатома» в сфере борьбы с коррупцией, 30 сентября он был уволен с занимаемой должности.

В конце сентября стало известно о задержании Скопича, занимавшего должность директора по контрольно-ревизионной работе. В СБУ сообщили, что чиновник требовал «откаты» в размере 15 процентов от суммы контракта от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия. Он был задержан с поличным, когда ему передавали 100 тысяч гривен (230 тысяч рублей).

Ранее на Украине освободили от налогов компанию «Энергоатом». Отмечается, что с февраля 2022 года «Энергоатом» накопил долги в рамках возложения специальных обязанностей, это стало причиной повышения тарифов на электричество для населения летом 2023 года.

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      Илья Таксюр
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