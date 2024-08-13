Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:31, 13 августа 2024Бывший СССР

На Украине освободили от налогов компанию «Энергоатом»

На Украине «Энергоатому» разрешили не платить налоги на время военного положения

Фото: Energoatom / AP

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины разрешило энергетической компании «Энергоатом» не выплачивать долги перед кредиторами во время военного положения. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes со ссылкой на соответствующее постановление.

Издание отмечает, что пока неизвестно, каких именно задолженностей касается мораторий. «Это находится за пределами полномочий Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины», — сказал журналу представитель ведомства.

Forbes пишет, что с февраля 2022 года «Энергоатом» накопил долги в рамках возложения специальных обязанностей. Это стало причиной повышения тарифов на электричество для населения летом 2023 года. В первом квартале 2024 года компания понесла убытки на 133 миллиона долларов (более 12 миллиардов рублей).

Ранее «Энергоатом» заявил, что на Украине увеличится дефицит генерации в энергосистеме. Причиной этого стал ремонт крупного энергоблока атомной электростанции.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      100-летний марафонец раскрыл секрет своей формы

      Девушка пережила нападение пытавшегося откусить ей голову медведя

      Власти описали ситуацию в атакованной ВСУ Судже

      В МВД рассказали подробности о задержании лидера группы «Коррозия металла»

      Харламов раскрыл отношение к КВН

      ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

      Президент Палестины дал оценку переговорам с Путиным

      На Западе сообщили о нескольких сценариях нападения на Россию у Украины

      В Курской области заявили о полном контроле Суджи российскими военными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше