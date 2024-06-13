На Украине предрекли ухудшение состояния энергосистемы

«Энергоатом»: дефицит генерации в энергосистеме Украины увеличится

На Украине увеличится дефицит генерации в энергосистеме из-за ремонта крупного энергоблока атомной электростанции. Об этом сообщило украинское энергетическое агентство «Энергоатом» в Telegram.

«В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться», — говорится в сообщении.

По данным организации, в ремонт выведен блок на тысячу мегаватт. При этом в «Энергоатоме» утверждают, что такое решение позволит сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии осенью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна планирует до зимы восстановить все энергообъекты, которые возможно. По его словам, половины украинского энергопроизводства больше нет, однако у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей газовой генерации уже в этом году.