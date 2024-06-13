Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 13 июня 2024Бывший СССР

На Украине предрекли ухудшение состояния энергосистемы

«Энергоатом»: дефицит генерации в энергосистеме Украины увеличится

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На Украине увеличится дефицит генерации в энергосистеме из-за ремонта крупного энергоблока атомной электростанции. Об этом сообщило украинское энергетическое агентство «Энергоатом» в Telegram.

«В ближайшие дни Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник. Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться», — говорится в сообщении.

По данным организации, в ремонт выведен блок на тысячу мегаватт. При этом в «Энергоатоме» утверждают, что такое решение позволит сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии осенью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна планирует до зимы восстановить все энергообъекты, которые возможно. По его словам, половины украинского энергопроизводства больше нет, однако у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей газовой генерации уже в этом году.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они в коме, не говорящие». Корреспондент и оператор НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки

      В Германии назвали швейцарский саммит по Украине провалом НАТО

      Обнаружена новая высокоскоростная звезда

      Москвичи поплыли по улицам после ливня

      Российские военные поразили место дислокации ВСУ в Херсонской области

      Кремль оценил последствия обязательных поставок оружия НАТО Украине

      Легионер клуба РПЛ сравнил уровень преступности в России и Анголе

      Москву и другие города России обяжут устанавливать зарядки для электрокаров

      Стали известны заработки уехавшего из России после начала СВО Скриптонита

      Туристам назвали две заменяющие доллар и евро валюты при поездках за границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше