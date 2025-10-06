Бывший СССР
Арестович заявил о компромате на Зеленского

Арестович: У США есть компромат на Зеленского, расследование вели демократы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

У США есть компромат на президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее расследование вела Демократическая партия Соединенных Штатов, заявил бывший советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.

«[У США] есть все данные, расследовали это все демократы. Я знаю это наверняка, не спрашивайте откуда. Наверняка знаю (...). Например, "картонный майдан" (против сокращения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) — прим. «Ленты.ру»), (...) и звучит фамилия Миндича Тимура, который считается неофициальным, одним из кошельков Зеленского», — объяснил Арестович.

Политик отметил, что приближенный к Зеленскому Миндич находится за границей, в то время как НАБУ ведет расследование его деятельности. Арестович также напомнил, что летом Зеленский «был назван коррупционером всей европейской прессой».

