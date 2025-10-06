Арестович пофантазировал о посте президента Украины и переговорах с Путиным

Арестович сообщил, что на посту президента Украины сразу бы поехал в Москву

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пофантазировал, что бы сделал в первую очередь, если бы занял пост президента. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.

«Поехал бы в Москву сразу — по принципу "иду на вы", это не на поклон, это как Саша Белый, на стрелку. Я прихожу к вам один, (...) я не считаю это поездкой на поклон. Я приезжаю в Москву, говорю, давайте так, подводить итоги наших отношений с 1991 года по проблемным зонам», — сообщил Арестович.

Он также отметил готовность изменить направления внутренней и внешней политики Украины, выразив при этом мнение, что между Москвой и Киевом не должно быть конфликта.

Арестович вместе с тем рассказал о срыве встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, она должна была состояться в апреле 2022 года.