Арестович раскрыл подробности о срыве встречи Путина и Зеленского

Арестович сообщил о якобы сорвавшейся встрече Путина и Зеленского в 2022 году
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского якобы должна была состояться в Стамбуле весной 2022 года, но сорвалась. Об этом заявил экс-советник украинского лидера Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube.

«Сорвалась встреча 9 апреля [2022 года] Зеленского и Путина в Стамбуле, она была намечена уже. (…) Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью», — объяснил Арестович.

Бывший советник Зеленского сообщил, что срыв встречи представителей Москвы и Киева произошел после вмешательства действовавшего на тот момент премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Арестович выразил мнение, что это было «преступление» против Украины.

