Арестович назвал приглашение в Москву уникальным шансом для Зеленского

Арестович: Приглашение в Москву является уникальным шансом для Зеленского
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: LUDOVIC MARIN / Reuters

Приглашение президента России Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров является уникальным шансом для украинского лидера. Об этом заявил бывший советник офиса главы украинского государства Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Приглашение Путиным Зеленского в Москву под "...100 процентов гарантии безопасности" — это вызов. Не приехать — поколебать имидж "не сбежавшего", стать "не поехавшим". Поехать — получить уникальный шанс», — написал Арестович.

Он добавил, что Путин способен совершить историческое приглашение, но никто из нынешних украинских политиков не способен совершить историческое действие.

Ранее Арестович заявил, что страна сможет продолжить свое существование только при нейтральном статусе и добрососедских отношениях с Россией и Белоруссией.

