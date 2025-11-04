«Энергоатом» на Украине застраховал свое руководство на случай ареста

Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» застраховала свое руководство, в том числе на случай ареста, свидетельствуют данные из электронной системы публичных закупок. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что стоимость соглашения составила более 19 миллионов гривен (свыше 450 тысяч долларов). Согласно выложенным документам, контракт заключен со страховой компанией Colonnade Ukraine на год. Застрахована ответственность главы и членов наблюдательного совета.

Из общей страховой премии 17,37 миллиона гривен (почти 414 тысяч долларов) потрачены на покрытие ответственности членов набсовета, более 1,9 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов) — на покрытие убытков застрахованных лиц, которые подлежат возмещению.

В октябре 2024 года в «Энергоатоме» уволили топ-менеджера Александра Скопича, которого Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на взятке.

