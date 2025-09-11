Бывший СССР
В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку

В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена Миндича нашли прослушку
Фото: Unsplash

На Украине в квартире бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к президенту республики Владимиру Зеленскому, нашли прослушивающее устройство. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники.

По его данным, информация о том, что в квартире Миндича установлена прослушка, уже появлялась. Однако тогда найти ее не удалось. Теперь квартиру проверило другое учреждение, которое и обнаружило устройство. «На этот раз проверку осуществляло не то государственное учреждение, которое безуспешно проверяло квартиру раньше», — говорится в материале.

Она была установлена в полу квартиры. Отмечается, что в гости к бизнесмену мог приходить Зеленский.

Ранее сообщалось, что Миндич вернулся на Украину на фоне расследования о коррупции.

