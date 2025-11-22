«Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

Spectator предсказал Украине военный переворот из-за коррупционного скандала

Издание The Spectator предсказало Украине военный переворот из-за коррупционного скандала. Авторы публикации обратили внимание на заявления националистов на фоне сложившейся ситуации.

Это пугающе похоже на оправдание военного переворота The Spectator

Журналисты назвали националистов опаснейшими противниками президента Украины Владимира Зеленского и выразили мнение, что они способны взять на себя руководство страной в случае краха действующей власти.

Авторы статьи указали, что политические потрясения и гражданская война являются основными рисками для Зеленского в преддверии тяжелейшей для страны зимы за весь конфликт.

Поражение, политический крах и гражданская война — вот риски, с которыми сталкивается Владимир Зеленский в преддверии тяжелейшей для Украины за весь конфликт и, вероятно, последней зимы The Spectator

Ранее издание писало, что украинские антикоррупционные ведомства и ближний круг президента Украины находятся на грани «полномасштабной войны».

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.

В партии Зеленского произошел раскол из-за дела Миндича

В партии «Слуга народа» Владимира Зеленского произошел раскол из-за дела о коррупции против бизнесмена Тимура Миндича. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Представители «Слуги народа» выступили с заявлением о создании новой коалиции и нового правительства. (...) Ну что ж, видим в «Слуге народа» раскол Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады

До этого депутат Верховной Рады Никита Потураев опубликовал сообщение, в котором он и другие депутаты от правящей партии призвали уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине. Они также выступили за создание коалиции национальной стабильности и формирование нового правительства.

Издание «Украинская правда» («УП») писало, что операция «Мидас» Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по разоблачению коррупции в энергетическом секторе стала шоком для фракции «Слуги»: два дня депутаты не обсуждали историю между собой. Однако с 12 ноября в рядах правящей партии началось недовольство.

17 ноября партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» («ЕС») и «Голос» выдвинули требование Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в Раде и уволить Андрея Ермака. 18 ноября на заседании Рады к ним присоединилась партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко «Батькивщина».

Американские сенаторы закипали от злости из-за скандала

Автор биографии президента Украины Владимира Зеленского, обозреватель The Atlantic Саймон Шустер рассказал, что через несколько дней после обыска в квартире Миндича Зеленский провел видеозвонок с группой сенаторов, среди которых были Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричард Блюменталь, одни из главных сторонников Украины и авторы законопроекта о санкциях против России.

В официальном отчете коррупционный скандал не упоминался, но после разговора некоторые участники были раздражены и закипали от злости из-за скандала, отметил Шустер.

«Это просто бесит», — сказал журналисту человек из окружения одного из конгрессменов. Сенаторы, по словам Шустера, испытали облегчение, узнав, что президент не является прямой целью расследования.

Но, в конце концов, ответственность все равно на нем. И смотреть на такое… это просто хочется сказать просто, да соберись ты уже! Саймон Шустер журналист

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поговорил с главой евродипломатии Каей Каллас. В ходе разговора он заявил ей, что коррупционный скандал не должен негативно повлиять на международную поддержку Киева.

