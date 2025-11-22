Издание The Spectator предсказало Украине военный переворот из-за коррупционного скандала. Авторы публикации обратили внимание на заявления националистов на фоне сложившейся ситуации.
Это пугающе похоже на оправдание военного переворота
Журналисты назвали националистов опаснейшими противниками президента Украины Владимира Зеленского и выразили мнение, что они способны взять на себя руководство страной в случае краха действующей власти.
Авторы статьи указали, что политические потрясения и гражданская война являются основными рисками для Зеленского в преддверии тяжелейшей для страны зимы за весь конфликт.
Поражение, политический крах и гражданская война — вот риски, с которыми сталкивается Владимир Зеленский в преддверии тяжелейшей для Украины за весь конфликт и, вероятно, последней зимы
Ранее издание писало, что украинские антикоррупционные ведомства и ближний круг президента Украины находятся на грани «полномасштабной войны».
10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.
Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.
В партии Зеленского произошел раскол из-за дела Миндича
В партии «Слуга народа» Владимира Зеленского произошел раскол из-за дела о коррупции против бизнесмена Тимура Миндича. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Представители «Слуги народа» выступили с заявлением о создании новой коалиции и нового правительства. (...) Ну что ж, видим в «Слуге народа» раскол
До этого депутат Верховной Рады Никита Потураев опубликовал сообщение, в котором он и другие депутаты от правящей партии призвали уволить всех причастных к коррупционному скандалу на Украине. Они также выступили за создание коалиции национальной стабильности и формирование нового правительства.
Издание «Украинская правда» («УП») писало, что операция «Мидас» Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по разоблачению коррупции в энергетическом секторе стала шоком для фракции «Слуги»: два дня депутаты не обсуждали историю между собой. Однако с 12 ноября в рядах правящей партии началось недовольство.
17 ноября партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» («ЕС») и «Голос» выдвинули требование Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в Раде и уволить Андрея Ермака. 18 ноября на заседании Рады к ним присоединилась партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко «Батькивщина».
Американские сенаторы закипали от злости из-за скандала
Автор биографии президента Украины Владимира Зеленского, обозреватель The Atlantic Саймон Шустер рассказал, что через несколько дней после обыска в квартире Миндича Зеленский провел видеозвонок с группой сенаторов, среди которых были Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричард Блюменталь, одни из главных сторонников Украины и авторы законопроекта о санкциях против России.
В официальном отчете коррупционный скандал не упоминался, но после разговора некоторые участники были раздражены и закипали от злости из-за скандала, отметил Шустер.
«Это просто бесит», — сказал журналисту человек из окружения одного из конгрессменов. Сенаторы, по словам Шустера, испытали облегчение, узнав, что президент не является прямой целью расследования.
Но, в конце концов, ответственность все равно на нем. И смотреть на такое… это просто хочется сказать просто, да соберись ты уже!
В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поговорил с главой евродипломатии Каей Каллас. В ходе разговора он заявил ей, что коррупционный скандал не должен негативно повлиять на международную поддержку Киева.