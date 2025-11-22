Шустер: Сенаторы США были раздражены из-за расследования против Миндича

Автор биографии президента Украины Владимира Зеленского, обозреватель The Atlantic Саймон Шустер раскрыл реакцию американских сенаторов на коррупционный скандал, связанный с расследованием против соратника украинского лидера Тимура Миндича.

По его словам, через несколько дней после обыска в квартире Миндича Зеленский провел видеозвонок с группой сенаторов, среди которых были Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричард Блюменталь, одни из главных сторонников Украины и авторы законопроекта о санкциях против России.

В официальном отчете коррупционный скандал не упоминался, но после разговора некоторые участники были раздражены и закипали от злости из-за скандала, отметил Шустер.

«Это просто бесит», — сказал журналисту человек из окружения одного из конгрессменов. Сенаторы, по словам Шустера, испытали облегчение, узнав, что президент не является прямой целью расследования. «Но, в конце концов, ответственность все равно на нем, — добавил он. — И смотреть на такое… это просто хочется сказать просто, да соберись ты уже!»

10 ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал. НАБУ обвинило соратника Зеленского Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.

Позднее стало известно, что НАБУ приостановило публикацию материалов по итогам расследования антикоррупционного скандала из-за дел, которые связаны с коррупцией в сфере вооружения.

