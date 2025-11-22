Бывший СССР
Глава МИД Украины призвал не прекращать поддержку страны на фоне коррупционного скандала

Сибига: Коррупционный скандал не должен подорвать поддержку Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава МИД Украины Андрей Сибига поговорил с главой евродипломатии Каей Каллас. В ходе разговора он заявил ей, что коррупционный скандал не должен негативно повлиять на международную поддержку Киева. Об этом дипломат написал в социальной сети X.

«Я подчеркнул, что эти последние события не должны подрывать международную поддержку обороны Украины», — поделился Сибига. Он также добавил, что в беседе с Каллас подтвердил приверженность Украины борьбе с коррупцией. Кроме того, он рассказал о шагах лидера страны Владимира Зеленского в ответ на коррупционные расследования.

Помимо этого, дипломат поделился с Каллас итогами переговоров Зеленского с партнерами из США и Европы и рассказал ей о ситуации на поле боя.

Ранее Зеленский заявил, что коррупция — это нормальное явление. По его словам, она встречается везде.

