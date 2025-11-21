Зеленский назвал коррупцию нормальным явлением

Зеленский: Коррупция – это нормально, она бывает везде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коррупция — это нормально, она бывает везде. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это — кто работает над этим и дает американцам ложную информацию», — подчеркнул Зеленский.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала, что на уличающих в коррупции пленках с участием бизнесмена Тимура Миндича запечатлена вся верхушка украинской власти.

Также украинский лидер отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала.