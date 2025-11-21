Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:45, 21 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский назвал коррупцию нормальным явлением

Зеленский: Коррупция – это нормально, она бывает везде
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коррупция — это нормально, она бывает везде. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Качают сейчас скандал россияне, да и немного американцы присоединились. Но мы знаем, кто это делает внутри, уже расследуем это — кто работает над этим и дает американцам ложную информацию», — подчеркнул Зеленский.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход рассказала, что на уличающих в коррупции пленках с участием бизнесмена Тимура Миндича запечатлена вся верхушка украинской власти.

Также украинский лидер отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В Германии призвали Евросоюз предложить снятие санкций с России

    Россиянка описала США словами «у тебя прав больше, чем ты вообще привык иметь»

    Состояние западного военного комплекса назвали катастрофическим

    Ограничения ввели в двух российских аэропортах

    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика попросили пожизненное

    Разоблачен самый популярный медицинский миф

    В МИД раскрыли сроки завершения конфликта на Украине

    SHAMAN отказался переводить свои песни на другие языки

    Насильника поймали спустя 34 года после преступления благодаря его возлюбленной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости